Top Gun: Maverick, uno scatto inedito di Tom Cruise

Il magazine Empire ha pubblicato su Instagram uno scatto inedito di Tom Cruise in sella a una moto in Top Gun: Maverick. La foto è dedicata a Ridley Scott in memoria del fratello Tony, regista del primo film e scomparso nel 2021 Condividi

Uno dei film cult degli anni ‘80 è senza dubbio Top Gun, che ha lanciato Tom Cruise nel panorama delle star internazionali. Il film del 1986 narra le vicende di Pete “Maverick” Mitchell e del suo amico Nick “Goose” Bradshaw. I due lavorano insieme nella marina militare americana, con la pellicola che si apre con i protagonisti che salvano un’altra squadra in maniera rocambolesca, disobbedendo però agli ordini dei superiori. Nonostante questo, Maverick e Goose entrano a far parte della Top Gun (da qui il titolo del film), scuola di addestramento per i piloti aerei destinati al combattimento. La base sita a Miramar, in California, vede Mike “Viper” Metcalf come guida e Charlie Blackwood tra le istruttrici, che farà perdere la testa a Maverick.

Uno scatto inedito in memoria di Tony Scott approfondimento Top Gun: Maverick, il trailer ufficiale e la data di uscita Il prossimo 25 maggio 2022, a distanza di 36 anni, uscirà in Italia il sequel di Top Gun intitolato Top Gun: Maverick. Attraverso il profilo Instagram ufficiale, il magazine Empire ha pubblicato uno scatto inedito di Tom Cruise, in sella a una moto e con classico abbigliamento da “Top Gun”. In descrizione, vengono riportate delle brevissime dichiarazioni del produttore Jerry Bruckheimer, che afferma come questo scatto sia dedicato a Ridley Scott in memoria del fratello Tony, regista del primo Top Gun, scomparso il 19 agosto 2012. Il sequel è stato affidato a Joseph Kosinski, che torna sul grande schermo 5 anni dopo Fire Squad – Incubo di fuoco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Empire Magazine (@empiremagazine) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Trama e cast di Top Gun: Maverick approfondimento Top Gun, gli attori prima e dopo 33 anni. FOTO Il sequel di Top Gun è ambientato 34 anni dopo gli eventi del primo film. Pete “Maverick” Mitchell non è più una semplice recluta ma è diventato capitano di vascello e anche istruttore di volo della scuola. Egli avrà il compito di istruire Bradley, figlio del compianto “Goose”, che ha l’obiettivo di seguire le orme del padre. In memoria dell’amicizia che legava “Maverick” e “Goose”, il primo accetta di fare da mentore a Bradley. Tom Cruise è il protagonista del lungometraggio e, insieme a lui, vedremo di nuovo Val Kilmer nei panni di Tom “Iceman” Kazinsky. Nel cast figurano anche Miles Teller, interprete di Bradley, Jennifer Connelly nel ruolo di Penny Benjamin, Glen Powell in quello di “Hangman”, oltre a Ed Harris, Jon Hamm, Manny Jacinto e Charles Parnell. Il film è stato girato tra il 2018 e il 2019 e sarebbe dovuto uscire già due anni fa. Come sappiamo, per, nel marzo 2020 è scoppiata la pandemia COVID-19 che ha portato inevitabilmente al rinvio di tanti film, con i cinema chiusi per contrastare il dilagare del virus. Dapprima, era stato scelto il 2 luglio 2021 come data del debutto, poi slittata il 19 novembre seguente sino alla scelta confermata di mercoledì 25 maggio 2022. Top Gun: Maverick, dunque, s’appresta a far rivivere le stesse emozioni del cult del 1986, con le persone che avranno la possibilità di gustarselo in sale cinematografiche finalmente piene. Film come questi, d’altronde, meritano di essere seguiti da un ampio pubblico.