Su Sky Cinema Collection è Tom Cruise Mania

In attesa dell'uscita in sala di Top Gun: Maverick su Sky Cinema un canale interamente dedicato ai più grandi successi dell'attore. Nella collezione oltre venti titoli: tra questi "Top Gun", "Minority Report", "Nato il 4 luglio", "Eyes Wide Shut" e i primi cinque capitoli della saga di "Mission: Impossible". L'appuntamento è da venerdì 20 a Martedì 31 maggio su Sky Cinema Collection (canale 303) Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand

approfondimento Top Gun Maverick Cruise pilota elicottero con cui arriva alla première In occasione dell’uscita nelle sale italiane di TOP GUN – MAVERICK, prevista per mercoledì 25 maggio, in cui Tom Cruise tornerà a vestire i panni del tenente Pete “Maverick” Mitchell, personaggio che consacrò definitivamente l’attore come una tra le grandi star di Hollywood e segnò un’epoca, su Sky Cinema Collection (canale 303) da venerdì 20 a martedì 31 maggio arriva una programmazione speciale interamente dedicata al divo americano: TOM CRUISE: MANIA. Tutti i film saranno anche disponibili in streaming su NOW e on demand su Sky.

approfondimento Top Gun: Maverick, la première del film in diretta su YouTube Nella raccolta saranno presenti oltre 20 titoli assolutamente da non perdere, tra questi il primo indimenticabile TOP GUN, film premiato con l’Oscar® e il Golden Globe per la migliore canzone; i primi 5 capitoli della saga action MISSION: IMPOSSIBLE diretti da registi come Brian De Palma, John Woo e J.J. Abrams; JACK REACHER - LA PROVA DECISIVA e il sequel JACK REACHER - PUNTO DI NON RITORNO, che vedono Cruise interpretare il personaggio nato dalla penna di Lee Child. E ancora gli sci-fi MINORITY REPORT di Steven Spielberg e EDGE OF TOMORROW - SENZA DOMANI; le tre pellicole che gli hanno fatto ottenere il Golden Globe e la nomination all’Oscar® NATO IL QUATTRO LUGLIO, JERRY MAGUIRE e MAGNOLIA; i film che lo hanno visto recitare al fianco della ex moglie Nicole Kidman GIORNI DI TUONO, CUORI RIBELLI e EYES WIDE SHUT di Stanley Kubrick; e intramontabili cult come INTERVISTA COL VAMPIRO, CODICE D’ONORE, IL SOCIO, VANILLA SKY e L’ULTIMO SAMURAI.