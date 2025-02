Top Gun 3, Jay Ellis spiega a che punto è il film

Tom Cruise vuole assicurarsi che il pubblico ottenga ciò per cui ha pagato e che si diverta, ha spiegato l'attore, volto di Payback in "Top Gun: Maverick"

Dopo oltre un anno di lavori, Top Gun 3 non è ancora pronto.

Jay Ellis, che in Top Gun: Maverick interpreta il tenente Reuben "Payback" Fitch, ha recentemente fornito un aggiornamento sul terzo capitolo, nel corso di un'intervista a Deadline. "Ecco come sarà la storia: sarà tutta incentrata su Payback. Scherzo. In tutta onestà, stanno ancora lavorando alla sceneggiatura e alla storia. Vogliono fare ogni cosa per bene".

Le parole di Jay Ellis

Jay Ellis ha motivato il ritardo, spiegando che il co-protagonista e produttore Tom Cruise "è un pignolo: vuole assicurarsi che il pubblico ottenga ciò per cui ha pagato e che si diverta, come se per quelle due ore potesse sparire completamente il mondo intorno".

Lo scorso gennaio, Top Gun 3 è stato segnalato come in fase di sviluppo presso Paramount, in seguito al patto non esclusivo di Cruise con Warner Bros. L'attore e produttore è pronto a riunirsi con i co-protagonisti Miles Teller e Glen Powell, e con i produttori Jerry Bruckheimer e David Ellison. Joe Kosinski, a quanto si dice, dirigerà o produrrà la pellicola.

Top Gun: Maverick è il film con il maggiore incasso nella carriera di Tom Cruise, con 1,49 miliardi di dollari al botteghino. Ha vinto un Oscar per il miglior sonoro ed è stato candidato a sei Academy Awards, tra cui Miglior film.