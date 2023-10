Joker: Folie à Deux, pubblicata una nuova immagine di Joaquin Phoenix

Todd Phillips ha condiviso una foto inedita del sequel in uscita il prossimo anno. Il regista: “Quattro anni fa abbiamo fatto una bella corsa. Tantissimi bei ricordi. Molti altri ne arriveranno”

Joaquin Phoenix sarà nuovamente Arthur Fleck nell’atteso film Joker: Folie à Deux in arrivo il prossimo anno. In occasione del quarto anniversario dell’uscita di Joker, il regista Todd Phillips ha celebrato la ricorrenza regalando al pubblico una nuova immagine dell’atteso sequel.

Per festeggiare l’anniversario della distribuzione, Todd Phillips ha condiviso un’immagine inedita della nuova pellicola. Nello scatto possiamo vedere Joaquin Phoenix con il viso rivolto al cielo sotto una pioggia battente, al suo fianco alcuni passanti con gli ombrelli che non semberebbero accorgersi di lui.

La foto ha suscitato grande curiosità, Joker: Folie à Deux arriverà nelle sale americane il 4 ottobre del prossimo anno. Il regista ha scritto sul profilo Instagram: “Grazie per tutti i messaggi. Quattro anni fa abbiamo fatto una bella corsa. Tantissimi bei ricordi. Molti altri ne arriveranno”.

Joker non ha ottenuto solamente il plauso del pubblico, infatti il film ha trionfato ai Premi Oscar per la Miglior colonna sonora e per il Miglior attore protagonista su un totale di ben undici candidature. Tre i riconoscimenti anche due Golden Globe e una statuetta ai Grammy Awards.