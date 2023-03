Lady Gaga, le prime immagini di backstage dal set di Joker 2. FOTO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il Joker di Joaquin Phoenix avrà una compagna criminale per Joker 2: Folie à Deux, interpretata da Lady Gaga. L’artista pop infatti si unirà al cast del sequel per un ruolo che si dice sia una svolta nella storia del cattivo di Batman Harley Quinn. Nuove foto sono arrivate online dalla produzione, svelando il costume e il trucco di Lady Gaga per il film. Le foto sembrano mostrare una grande scena di folla, con gli agenti di polizia di Gotham che scortano il personaggio di Gaga in un edificio governativo. Le comparse sono vestite da manifestanti e si radunano intorno alla star, tenendo in alto cartelli con messaggi come Free Joker, Justice 4 Joker, Joker Marry Me e No Justice Not Guilty Not Joking. Tra la folla una buona percentuale di parrucche colorate e maschere da clown.