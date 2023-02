Joker: Folie à Deux, la prima immagine di Lady Gaga tratta dal film

Lady Gaga e Joaquin Phoenix nei panni, rispettivamente, di Harley Quinn e Arthur Fleck sono i protagonisti della prima foto ufficiale di Joker 2. Ambientato al di fuori della cronologia del filone principale DC, il franchise di Joker procede con un sequel attualmente in lavorazione . Joaquin Phoenix torna nei panni del villain che dà il titolo al film, e Joker: Folie à Deux continuerà ad esplorare la vita di Arthur Fleck per la regia di Todd Phillips . Il film arriverà nei cinema nel 2024 , ma le riprese sono iniziate ufficialmente a dicembre 2022 e dovrebbero durare ancora qualche mese.

Uno degli elementi più attesi di Joker: Folie à Deux è l'introduzione di Harley Quinn , con Lady Gaga nel ruolo dell'iconica villain. Per celebrare San Valentino, Todd Phillips ha condiviso una prima foto del film che ritrae il Joker di Phoenix, presumibilmente da qualche parte nell'Arkham Asylum e Harley Quinn di Gaga. Dato che quest’ultima è una versione di Elseworlds dell'icona DC, ci saranno ovviamente paragoni con il ruolo interpretato da Margot Robbie nei precedenti film DC come Suicide Squad e Birds of Prey. Warner Bros. Pictures ha finora tenuto nascosti molti dettagli della trama, però si sa che, a differenza del primo film, questo sequel sarà un'avventura musicale e psicologica . La teoria popolare è che il titolo si riferisca a un disturbo mentale e che la storia sia raccontata dal punto di vista di Harley.

Nel film, diretto da David Ayer, ci sono anche Will Smith, Jared Leto, Viola Davis e molti altri. Suicide Squad , in cui un team di supercattivi carcerati viene arruolato per salvare il mondo, fa centro al box office, ma non viene accolto bene dalla critica, forse anche a causa dei dissidi fra il regista e la produzione

Nel 2016 arriva nelle sale Suicide Squad , pellicola dedicata al più famoso gruppo di antieroi della DC Comics: nel cast c'è anche l'attrice australiana Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, fino ad allora nota per lo più come fidanzata e braccio destro del Joker, ma destinata a eguagliarlo in quanto a fama

Il 5 agosto l'attrice torna a vestire i panni dell'iconico personaggio in The Suicide Squad - Missione suicida: ecco gli scatti indimenticabili che la vedono nei panni della villain targata DC Comics

Joker 2: cosa sappiamo del film

Dato il periodo di tempo in cui è ambientato il franchise di Joker, l'Harley di Lady Gaga sarà molto più lontana dagli elementi fantastici della versione di Margot Robbie. Sarà piuttosto un'incarnazione di Harley senza alcuna storia alle spalle, e anche l’incontro con Joker sarà diverso, visto che non esiste Batman in questo mondo Dc di Phillips. Joker: Folie à Deux sarà il primo film a fumetti ad avere un'ambientazione musicale. Con l'avanzare delle riprese, verrà rivelato di più sulla versione di Harley by Lady Gaga. Tuttavia, sulla base di ciò che già si sa su di lei in Joker 2, il pubblico avrà molto da aspettarsi per questa nuova interpretazione di Harley Quinn.