Per interpretare la leggenda del rock, Jim Morrison nel film di Oliver Stone The Doors del 1991, Val Kilmer ha iniziato con la musica, imparando a cantare 50 delle canzoni della band. Sul set, il cast e la troupe si sono riferiti a lui come Jim, e molti hanno affermato che alla fine delle riprese non erano in grado di distinguere tra la voce di Morrison e quella di Kilmer. Quando le riprese sono terminate, Kilmer ha affermato che è dovuto andare in terapia per far uscire Jim Morrison dalla sua psiche

E’ tutto vero, 20 scene di film in cui quello che si vede è reale