L'attore e supermodello Jamie Dornan è stato coinquilino ancora di Eddie Redmayne: “Mi ricordo che nel 2009 non stavamo lavorando molto. Facevamo provini per un sacco di cose a L.A., a volte per le stesse cose, il che era deprimente. Penso che abbiamo vissuto insieme per circa tre mesi. E c'era così poco da fare, se non avevamo audizioni".

