Lady Gaga a sorpresa sul palco con i Rolling Stones a New York. VIDEO

Al concerto dei Rolling Stones tenutosi giovedì 19 ottobre al club Racket di New York c'è stata una grande sorpresa finale: Lady Gaga si è unita a Mick Jagger e compagni per cantare dal vivo la canzone Sweet Sounds of Heaven, brano in cui la cantante presta la propria ugola nel nuovo album degli Stones, Hackney Diamonds. Nessuno si sarebbe aspettato di vederla salire sul palco. La pop star aveva guardato lo spettacolo dal backstage per tutta la serata, non vista dal pubblico.

Quello che definiamo come "concerto dei Rolling Stones" in realtà non si è presentato come tale: la stessa band l'aveva definito una grande festa.

L'invito parlava proprio di una "Festa di lancio dell'album”, riferendosi all'appena uscito Hackney Diamonds.

“Ci avevano detto che tutti i telefoni e gli smartwatch sarebbero stati messi in apposite tasche, e che ‘guardie armate’ e ‘sicurezza personale’ non sarebbero state ammesse. ‘Vestiti in modo cool’, recitava l'invito. ‘È una festa!’”, racconta Andy Greene in un articolo apparso in queste ore sull'edizione americana del magazine Rolling Stone.

La festa è iniziata con un DJ set di Questlove e Samantha Urbani mentre la sezione Vip si riempiva con personaggi come Elvis Costello, Daniel Craig, Rachel Weisz e Chris Rock, si apprende da RS USA. Durante tutta la settimana circolavano voci secondo cui i Rolling Stones avrebbero suonato un mini set. “Il palco era allestito con i loro strumenti, ma sembrava un sogno impossibile che la più grande band rock del mondo suonasse in un club da 600 posti che aveva nel calendario due serate con Ben Kweller e una tribute band dei Talking Heads”, scrive Andy Greene. E alla fine il sogno si è avverato: le luci si sono abbassate dopo le 22 e i Rolling Stones sono effettivamente saliti sul piccolo palco. La formazione base di Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, il bassista Darryl Jones e il batterista Steve Jordan erano accompagnati solo dal tastierista Matt Clifford e dalla cantante di sottofondo Chanel Haynes”. Invece il tastierista di lunga data Chuck Leavell, i coristi di sottofondo Bernard Fowler e Sasha Allen e i musicisti di fiati Karl Denson e Tim Ries mancavano invece all’appello.

"Come state?" ha chiesto Jagger al pubblico. "Vi state divertendo? Suoneremo le vecchie canzoni e le nuove!”.

La serata si è trasformata in un tripudio di sorprese e colpi di scena, il maggiore dei quali è stata l'uscita sul palco di Lady Gaga.



Potete guardare il video della performance di Lady Gaga assieme ai Rolling Stones nella clip che trovate in fondo a questo articolo.