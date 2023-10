L’operazione, firmata Capitol Records Italy/Universal Music Italia e Feltrinelli Librerie, vedrà arrivare sugli scaffali del negozio milanese le versioni fisiche di Hackney Diamonds ma anche un'edizione speciale e limitata in vinile rosso, e un interessante merchandise extra-musicale. Il pezzo più atteso? La t-shirt personalizzata in esclusiva per il pubblico italiano, anch'essa in limited edition.

Il 20 ottobre uscirà Hackney Diamonds, il nuovo (e attesissimo) album dei Rolling Stones . Per l'occasione, la Libreria Feltrinelli di Corso Buenos Aires a Milano si trasformerà in un pop-up store . Un'occasione imperdibile per i fan della band che, per qualche giorno, potranno acquistare gadget e oggettistica del loro gruppo del cuore in un luogo pensato per celebrare Mick Jagger e compagni.

Tutto su Hackney Diamonds

Il 14 settembre scorso, i Rolling Stones hanno pubblicato la tracklist ufficiale di Hackney Diamonds.

Tra le 12 canzoni del nuovo disco, due vantano la presenza del defunto batterista Charlie Watts (FOTO): Mess It Up e Live By The Sword (in cui è presente anche l'ex bassista degli Stones Bill Wyman). Ma ci saranno anche inaspettate guest star: Stevie Wonder e Lady Gaga in Sweet Sounds Of Heaven, Paul McCartney in Bite My Head Off, Elton John in Get Close e Live By The Sword. Contributi vocali e strumentali, per un album che si preannuncia straordinario.

L’album, che arriva a quasi vent'anni di distanza da A Bigger Bang, è stato prodotto dal vincitore del Grammy 2021 Andrew Watt e registrato in varie località: gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, il Sanctuary Studios di Nassau (Bahamas), gli Electric Lady Studios e i The Hit Factory/Germano Studios di New York.

L'annuncio del disco è stato fatto all'Hackney Empire di Londra il 6 settembre, durante l'intervista rilasciata da Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood a Jimmy Fallon. "Non avremmo pubblicato questo album se non ci fosse piaciuto davvero. Non volevamo fare un disco qualunque e poi pubblicarlo", ha detto Jagger.

L'attesa ora è quasi finita: il 20 ottobre Hackney Diamonds sarà fuori ovunque.