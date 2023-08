Lady Gaga, annunciati dodici concerti a Las Vegas

Al via giovedì 31 agosto la serie di appuntamenti live in programma fino al 5 ottobre. Biglietti in vendita a partire dal 4 agosto

Dodici appuntamenti in cui i grandi protagonisti saranno Lady Gaga ( FOTO ) e la musica jazz. La cantante, attrice, modella, imprenditrice e attivista ha annunciato la nuova residency statunitense. I biglietti saranno in vendita da venerdì 4 agosto.

Nel corso degli anni talento e originalità hanno permesso a Lady Gaga di sorprendere il pubblico con continue metarmofosi artistiche. In attesa di vederla nel ruolo di Harley Quinn in Joker: Folie à Deux al fianco di Joaquin Phoenix, la cantante ha annunciato il ritorno di Lady Gaga Jazz & Piano a Las Vegas .

Nel 2022 Lady Gaga ha portato l'album Chromatica, pubblicato nel 2020 e trainato dal successo dei suoi singoli, tra i quali Rain On Me in duetto con Ariana Grande (FOTO), in giro per il mondo con la tournée The Chromatica Ball: dalla Svezia agli Stati Uniti d'America.