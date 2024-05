Lady Gaga, il trailer e cosa sapere sul film concerto Chromatica Ball

Il film concerto sul Chromatica Ball Tour di Lady Gaga debutterà il 25 maggio su HBO. Lo speciale, ripreso in occasione della performance della popstar al Dodger Stadium di Los Angeles nel settembre 2022, mostra l’artista vincitrice di Grammy e Oscar esibirsi davanti a 52.000 persone nei suoi grandi successi, da Bad Romance a Just Dance, da Poker Face a Shallow, fino a Rain on Me. Nel trailer, la cantante interpreta con energia i singoli Stupid Love e Born This Way. "Sono così emozionata che finalmente possiamo condividere il film The Chromatica Ball con il mondo. Questo film racconta un periodo di immensa creatività...la moda, la danza, la musica. Ripercorrere il tour mi lascia senza parole per come ci siamo incontrati - vi siete presentati tutti per la musica e per l'arte in grande stile, e con un livello di eccitazione e di libertà che non dimenticherò mai. Stadio dopo stadio. Folla esaurita. I canti assordanti. Chromatica era una vendetta colorata. Il caos di tutto ciò è diventato pura energia e vita. Con una texture migliore da vivere dal vivo", ha scritto Lady Gaga su X. "L'accettazione di sé è un tema che attraversa tutte le mie canzoni. Credo che sia sempre possibile scavare in profondità e trovare la propria grandezza. La scoperta di sé è un'arte. L'amor proprio è una pratica. Vi amo, mostri, più di quanto possa dire. Riconoscetevi in ogni voce, ogni scelta di tessuto, nella coreografia, in ogni immagine...Ecco la verità - non importa dove la vita o la carriera mi ha portata, il mio tempo con voi è sempre un percorso per tornare a una parte molto potente di me stessa. In uno stadio pieno di VOI ha preso vita. Grazie per questa sensazione, spero che vi sentirete visti quando guarderete questo film. E sappiate che l'ho editato con attenzione per onorarvi".