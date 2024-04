Joker 2, il trailer del film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga

La clip, che riecheggia le atmosfere dei musical di Hollywood, mostra l'approccio tra le due star. Il tutto è realizzato con la tavolozza di colori freddi che caratterizzava la prima fortunata pellicola. Il film debutterà nei cinema italiani il 2 ottobre

A due anni di distanza dall'annuncio del progetto e dopo moltissime anteprime rubate dal set e condivise dai realizzatori, è finalmente disponibile il primo trailer di Joker: Folie à Deux, atteso sequel di Joker, successo di Todd Phillips con un impareggiabile Joaquin Phoenix nei panni del villain di Gotham City.

La clip, diffusa in anteprima al CinemaCon di Las Vegas, kermesse che quest'anno si svolge dall'8 all'11 aprile, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico del Nevada e da quello che ha partecipato al conto alla rovescia per il rilascio delle anticipazioni. Il montaggio non ha scontentato nessuno: la pellicola sembra valere l'attesa.



L'incontro tra Joker e Harley Quinn Maestoso, sognante, da incubo. Così si presenta al pubblico internazionale Joker 2, ovvero, Joker: Folie à Deux, pellicola che è destinata ad ampliare la platea dei cinecomic molto più di quanto aveva fatto il primo Joker, il cui successo era iniziato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 col Leone d'Oro al Miglior Film ed era culminato con l'Oscar al suo protagonista Joaquin Phoenix.

“Cosa è cambiato? Non sono più solo”, una battuta secca ma efficace per entrare nel vivo della narrazione che vede il nemico di Batman imbattersi nella donna che darà una svolta alla sua folle avventura.

Gaga, ultima Harley Quinn sul grande schermo, ci è già familiare ma del tutto nuova è l'alchimia tra i due personaggi (e i due attori) che emerge dalla visione del trailer.

La donna va a trovare Joker in quello che sembra a tutti gli effetti l'Arkham Asylum e mostra tutta la sua ammirazione per l'uomo. “Io non sono nessuno. Non ho fatto niente nella mia vita come hai fatto tu”. E poi lo incalza: “Voglio vedere il vero te”. Sarà prima o dopo aver seminato il terrore nella città? leggi anche Joker 2, Lady Gaga ha condiviso il nuovo poster del film

Un musical da incubo Joker: Folie à Deux è chiamato a superare sotto ogni profilo l'ondata di popolarità della pellicola del 2019, grande successo al box office e cult fin dalla sua uscita.

Il primo trailer trascina immediatamente il pubblico nello spettacolo che sarà, mai come questa volta, visivo e sonoro. La musica avrà un ruolo narrativo fondamentale.

“Utilizziamo la musica per completarci. Per bilanciare le fratture dentro di noi”, si sente nella clip che svela le sequenze da musical della pellicola.

Phoenix e Gaga danzano nei loro costumi colorati sulla scorta di centinaia di titoli musicali che scorrono nella memoria dello spettatore compiendo la missione di Phillips che ha voluto inserire questa componente nell'opera affinché il musical sia fonte di gioia per gli occhi e di inquietudine.

Su tutto incombono i toni freddi che caratterizzavano la fotografia della prima pellicola. Blu, verde acqua, rosso, senape. Gotham City oscura e pericolosa anche quando è dipinta a toni brillanti. Le canzoni sono famosissime e contribuiscono a rendere tutto ancora più angosciante. Al cinema in Italia arriva il 2 ottobre, negli States il 4.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie