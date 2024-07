Lady Gaga, a Parigi ha fatto ascoltare dei brani del suo nuovo album

Per le strade di Parigi, dal tettuccio di un’automobile, Lady Gaga ha fatto ascoltare due frammenti del suo nuovo album, che non ha ancora un titolo. Mentre una canzone dance e un brano rock suonavano, la popstar, che si trovava nella capitale francese per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, batteva il pugno e gli spettatori urlavano. “Sono profondamente colpita dai miei fan francesi questa settimana fuori dall’hotel”, aveva scritto in una story Instagram poco prima di uscire dalla macchina per cantare con la folla il brano Always Remember Us This Way, tratto da A Star Is Born. “Stasera uscirò a salutarli con qualche secondo di #LG7”. L’ultimo lavoro di Lady Gaga segue Chromatica, il disco del 2020 che era stato il sesto della cantante a debuttare al primo posto e che aveva conquistato la cima della classifica Billboard 200.