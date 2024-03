Bruno Mars, 50 milioni di debiti per il gioco d’azzardo

Bruno Mars avrebbe accumulato 50 milioni di dollari di debiti per il gioco d’azzardo . Secondo quanto riportato da News Nation, il cantautore statunitense sarebbe nei guai con il casinò MGM Resort International di Las Vegas. “MGM in pratica lo possiede. Tutto ciò che guadagna lo usa per pagare i debiti”, ha dichiarato una fonte anonima. Nel 2016 Mars aveva concluso con la società di intrattenimento un contratto per stabilire una residency ormai entrata nel nono anno di attività, che nel 2024 prevede dodici appuntamenti dal vivo fino a settembre. Secondo l'insider, in base all'accordo il cantante guadagna 90 milioni di dollari all'anno (1.5 milioni di dollari a notte), e al netto delle tasse potrebbe raggiungere la cifra di 60 milioni. L'enorme debito, però, avrebbe complicato la situazione.

I GRANDI SUCCESSI

Bruno Mars, nome d’arte di Peter Gene Hernandez, ha venduto più di 18 milioni di album e di 105 milioni di singoli in tutto il mondo. Nel 2021 l’ultimo album An Evening With Silk Sonic, una collaborazione con Anderson .Paak creata sotto il nome del duo Silk Sonic, ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard Hot 200, mentre il singolo di debutto Leave the Door Open ha vinto nel 2022 quattro Grammy Awards, compresa la statuetta per la Canzone dell’Anno. Mars, però, non ha mai nascosto la passione per il poker. I primi ingressi al casinò risalgono all’età di 19 anni, quando era ancora un artista sconosciuto.