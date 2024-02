3/14 ©Getty

La moneta in omaggio a George Michael rappresenta un evento raro, ma non unico, per ricordare le leggende della musica pop e rock britannica. Per il 40º anniversario dell'iconico album Synchronicity, uscito nel 1983, la Royal Mint ha celebrato per la prima volta i Police su una moneta britannica

