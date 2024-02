A poco meno di un mese dalla finale del Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) e dall’apertura delle prevendite del Live 2024 prodotto e organizzato da Vivo Concerti , prosegue il successo di Irama che conquista il sold out della data evento all’Arena di Verona, mercoledì 15 maggio 2024, e del Forum di Milano, martedì 3 dicembre 2024, che raddoppia, lunedì 2 dicembre 2024.

TUTTE LE DATE DI IRAMA LIVE 2024

Il successo di Irama continua anche fronte discografico: dopo essersi imposta subito dopo il Festival tra le canzoni più ascoltate in Italia, entrata anche nella top 10 della classifica Spotify “Top songs debut global”, “Tu no” conquista il disco d’oro e chiude la settimana in top ten FIMI e in quella EarOne dei singoli più trasmessi dalle radio, mentre il video del brano sfiora già i 7 milioni di views.





IRAMA LIVE 2024 – CALENDARIO DATE

Mercoledì 15 maggio 2024 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Mercoledì 31 luglio 2024 || Gallipoli (LE) @ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL Parco Gondar

Venerdì 2 agosto 2024 || Catania @ WAVE SUMMER MUSIC Villa Bellini

Sabato 3 agosto 2024 || Reggio Calabria @ Piazza Castello Aragonese

Sabato 17 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena

Domenica 1 settembre 2024 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela

Giovedì 21 novembre 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 23 novembre 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 2 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Forum – NUOVA DATA

Martedì 3 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

Venerdì 6 dicembre 2024 || Torino @ Inalpi Arena