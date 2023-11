I Rolling Stones tornano in tour, 16 date tra Stati Uniti e Canada

Musica

In un’intervista al New York Times, Mick Jagger & Co. hanno confermato la presenza di ospiti illustrissimi nel nuovo disco. Dalla regina del pop Lady Gaga fino ai veterani “Macca”, il celeberrimo ex bassista dei Beatles, Stevie Wonder ed Elton John. Ecco tutte le star della musica che hanno registrato assieme ai mostri sacri del rock il loro nuovo album. Compreso il compianto Charlie Watts, che è presente in due canzoni (di Camilla Sernagiotto)