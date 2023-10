Mick Jagger e Lady Gaga con Bad Bunny al Saturday Night Live. VIDEO

A vederli ancora una volta insieme viene quasi da pensare che sia nato un duo consolidato, quasi una coppia di fatto, certamente un connubio artistico peculiare e affascinante. Mick Jagger e Lady Gaga ci hanno preso gusto, e dopo aver duettato nello show con cui i Rolling Stones hanno presentato il nuovo album Hackney Diamonds a New York, si sono ritrovati ancora su un palco al Saturday Night Live, stavolta per supportare uno sketch di Bad Bunny.

Dalla “strana coppia” allo strano trio il passo è breve ed è già stato coperto. L’artista latino ha presentato sul palco del noto Late Show il suo nuovo disco Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, ma prima della sua esibizione ha recitato in una scenetta con Mick Jagger, che non partecipava al Saturday Night Live dal 1986. Nello sketch, Bad Bunny ha recitato nei panni di un attore di una soap opera spagnola, affiancato da un Jagger decisamente inedito, con un paio di bei baffi finti, che gli ha rivelato di essere suo padre. Dopo la pubblicità è stato poi il turno di Lady Gaga, che ha presentato l’esibizione canora di Bad Bunny. Mick Jagger ha poi preso parte anche a un altro sketch cimentandosi col trailer di un improbabile terzo capitolo di Sister Act.

BAD BUNNY E IL SNL

Per Bad Bunny è stata la prima volta alla conduzione del Saturday Night Live dopo un esordio con un cameo in un episodio del Saturday Night Live at Home, lo show realizzato durante la pandemia di Covid nel 2020. È stato anche ospite musicale dello show nel 2021, durante una puntata condotta dall’attore di Bridgerton Regé-Jean Page. Potete vedere i video delle esibizioni di Bad Bunny e Mick Jagger qui sotto.