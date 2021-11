Police, ritrovata la registrazione audio del loro 1° concerto in USA

È stata recentemente ritrovata la registrazione audio del primo concerto che i Police hanno tenuto negli Stati Uniti, nel mitico CBGB di New York.



A parlarne è stato Andy Summers, l’ex chitarrista dei Police (ex perché la band si è sciolta prima nel 1984, poi nel 1986 e infine nel 2008).

Intervistato da Ultimate Classic Rock in occasione del suo nuovo album da solista strumentale uscito lo scorso 15 ottobre, “Harmonics of the Night”, e del suo libro fresco di stampa “Fretted and Moaning”, il musicista ha trattato anche la questione dell’inedito ritrovato. E come ogni inglese che si rispetti dai temi di Shakespeare, ha spiegato il dilemma amletico che attanaglia lui e Sting & Co.: pubblicarlo o non pubblicarlo? Questo il problema.



“Non so ancora cosa succederà. Ce ne stiamo occupando. È come nuovo materiale fresco di stampa, perché è appena stata ritrovata. Qualcuno l'ha trovata. L'ho sentita. È materiale molto grezzo, non è per niente raffinato. Quindi, non sono ancora sicuro di cosa accadrà con questa registrazione. Mi piacerebbe che venisse pubblicata, ovviamente, perché penso che sia qualcosa di storico e importante”, ha affermato Andy Summers.



Oltre a lui, ci sono tantissimi fan a cui piacerebbe parecchio poter sentire quella preziosa testimonianza.

Prendi una delle band britanniche più leggendarie della storia della musica leggera, mettila nel club più mitico della storia della musica urban, fai una registrazione che scompare misteriosamente per anni e ricompare all'improvviso ed ecco la ricetta per il successo. Ci si potrebbe fare un thriller musicale insomma. E sarebbe gettonato quasi come quell'altro Thriller musicale…



Battute su Michael Jackson a parte, nella pubblicazione di questo materiale inedito ci sperano in tantissimi.