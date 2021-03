Sting si è pentito della reunion coi Police: "operazione nostalgica"

Le parole di Sting sulla reunion dei Police nel 2007

Il momento storico cui fa riferimento Sting nella sua intervista al mensile statunitense “Reader’s Digest” è il tour mondiale che lui stesso ha organizzato nel 2007, in occasione del trentennale della band dei Police. Sting ricompose il gruppo con Andy Summers e Stewart Copeland, per girare il mondo e suonare ancora insieme. Un grande regalo ai fan con il debutto all’apertura della cerimonia di consegna della 49esima edizione dei Grammy Awards a Los Angeles.

Una scelta, quella della reunion, che il cantante e bassista della band rimpiange: “In quell’occasione ho etichettato il tour come un’operazione nostalgica. Le mie sensazioni erano proprio quelle e ancora oggi sono le stesse”.

Si è scusato dicendo che “Penso sia giusto essere onesti verso i propri sentimenti e per me è andata così. Racconta che la sua non è una mancanza di rispetto verso chi ha collaborato con lui (i compagni in primis) e gli ha permesso di farsi conoscere e raggiungere il successo che ha oggi, bensì è semplicemente come la vedeva allora e come, onestamente la pensa ancora oggi. Il cantante conclude poi dicendo che gli sarebbe piaciuto ricordare il tutto diversamente e che se avesse saputo prima di provare quelle emozioni, probabilmente non avrebbe organizzato il tour celebrativo fin dal principio.

La reunion dei Police resta uno dei maggiori successi di sempre al botteghino. Basti pensare che i biglietti di moltissime date andarono completamente sold-out dopo solo 30 minuti dalla loro messa in vendita.