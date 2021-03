Sting, esce il nuovo album "Duets"

Duets, il nuovo album di Sting

approfondimento

Collaborazioni che hanno emozionato il pubblico, Sting ha deciso di riunire alcuni dei suoi più celebri duetti all’interno di un unico album, disponibile in versione CD e in una speciale edizione in vinile contenente anche le note dell’autore.

Una carriera che ha abbracciato oltre quattro decenni, milioni di copie vendute in tutto il mondo, da Whenever I Say Your Name con Mary J. Blige a It’s Probably Me in collaborazione Eric Clapton passando per We'll Be Together in duetto con Annie Lennox e Don’t Make Me Wait con Shaggy. Nel corso della carriera Sting ha dato vita a brani senza tempo che hanno conquistato un posto nell’Olimpo della musica.

Il nuovo album di Gordon Matthew Thomas Sumner, questo il nome all’anagrafe, racchiude alcuni dei suoi duetti più iconici, tra questi anche September con Zucchero.

Il videoclip ufficiale della canzone con la voce di Così Celeste, classe 1955, ha riscosso un grande successo tanto da contare al momento più di un milione di visualizzazioni su YouTube.