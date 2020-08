Zucchero e Sting, weekend in Toscana: gelato insieme a Pontremoli

approfondimento

Zucchero, il video di "Blu" in un'Arena di Verona deserta

Accompagnati dalle rispettive mogli Francesca Mozer e Trudie Styler, Zucchero e Sting non si sono sottratti ai fotografi: le puntuali cronache locali riportano che l'ex frontman dei Police si è gustato un cono nocciola e cioccolato, mentre Zucchero avrebbe optato per una vaschetta da asporto. Amici da oltre vent'anni, non è certo la prima apparizione pubblica dei due, spesso sul palco insieme e autori di tante collaborazioni, a cominciare da "Muoio per te", la versione italiana di "Mad About You" di cui Zucchero ha scritto il testo nei primi anni Novanta. Più volte compagni di vacanze in Toscana, si sono spesso esibiti in coppia: qui sotto li vediamo nel 2018, nella tenuta di Sting a Figline Valdarno, in una versione live di "Senza una donna".