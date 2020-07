Zucchero, il video di "Blu" in un'Arena di Verona deserta

Piccola ed emozionante sorpresa di Zucchero ( le frasi più belle delle sue canzoni ) per tutti i suoi fan. Il cantautore ha pubblicato sui social un video inedito in un’Arena di Verona deserta . Seduto su uno dei gradoni in pietra, esegue una versione acustica solo chitarra di “ Blu ”, singolo pubblicato nel 1998. Nella storica location, Zucchero dà vita ad una performance da pelle d’oca in attesa di poter tornare nuovamente sul palco. Proprio il cantautore doveva essere il protagonista assoluto all’Arena di Verona con 14 date previste per presentare per la prima volta dal vivo al pubblico italiano i brani estratti dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C”. I concerti sono stati riprogrammati per il 2021 con i biglietti che sono tornati in prevendita per le nuove date.

Il tour di Zucchero all’Arena di Verona

Queste le 14 date in calendario dei concerti di Zucchero “Sugar” Fornaciari all’Arena di Verona nel 2021:

23 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 22 settembre 2020)

24 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 23 settembre 2020)

25 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 24 settembre 2020)

27 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 25 settembre 2020)

28 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 26 settembre 2020)

29 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 27 settembre 2020)

30 APRILE 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 29 settembre 2020)

1 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 30 settembre 2020)

2 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data dell’1 ottobre 2020)

4 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 2 ottobre 2020)

5 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 3 ottobre 2020)

6 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 4 ottobre 2020)

7 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 6 ottobre 2020)

8 MAGGIO 2021 - ARENA DI VERONA (recupero data del 7 ottobre 2020)

I biglietti già acquistati per gli show previsti nei mesi di settembre e ottobre 2020 rimangono validi per gli show di aprile e maggio 2021.

L’esibizione di Zucchero al Colosseo e di Diodato all’Arena di Verona

Zucchero aveva già emozionato i suoi fan durante il lockdown eseguendo “Canta la vita” in un Colosseo deserto. Il brano inedito è tratto da “Let Your Love Be Known”, scritto da Bono Vox e con il testo in italiano a firma Zucchero. Il cantautore si è fatto portavoce di un messaggio universale in occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra. Al Concerto del Primo Maggio invece ha eseguito “La canzone che se ne va”, singolo estratto dal suo ultimo disco di inediti “D.O.C.”. Inoltre in una magica e desolata Piazza San Marco ha cantato il brano “Amore adesso!”, adattamento della canzone “No Time For Love Like Now” di Michael Stipe e Aaron Dessner, con testo in italiano a firma di Zucchero. L’Arena di Verona è stata un simbolo della quarantena e proprio durante quel periodo anche Diodato si era esibito all’interno dell’anfiteatro scaligero vuoto con “Fai Rumore” per l’Europe Shine A Light.