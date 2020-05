Si aggiunge un’altra emozione unica al 2020 di Diodato. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e il David di Donatello rispettivamente con “Fai Rumore” e “Che Vita Meravigliosa”, il cantautore parteciperà all’Europe Shine a Light. Si tratta dell’evento creato ad hoc per sostituire l’Eurovision Song Contest, annullato a causa dell’emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Per l’occasione Diodato interpreterà la sua “Fai Rumore” nel suggestivo scenario dell’Arena di Verona con i quattro archi dell’ala illuminati dal tricolore. Solo il cantautore in scena, in una location completamente deserta che accentua ulteriormente il fascino.

L’emozione di Diodato

L’esibizione sarà trasmessa sabato 16 maggio per il pubblico televisivo europeo e australiano, ma Diodato ha già raccontato in una lunga intervista tutte le sue sensazioni: «Cantare da solo quel brano in un tempio della musica mondiale e poterne riaccendere le luci è stato motivo di orgoglio e un’emozione fortissima. La musica abbatte le barriere e cancella i confini, è un motivo di unione. Più di quanto non abbia dimostrato di esserlo in questo periodo la politica. L’Europa in questo periodo ha avuto difficoltà a mostrarsi unita. Questa manifestazione dice che siamo parte di un corpo unico». Ad “Europe Shine A Light” parteciperanno anche i protagonisti che hanno partecipato nelle ultime edizioni. Per l’Italia ci saranno Mahmood, Gabbani, la coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Il Volo e Al Bano (TUTTI GLI ARTISTI PRESENTI).