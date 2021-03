Sting canta per la giornata mondiale sulla sindrome di Down. VIDEO

“The Hiring Chain” è la campagna di CoorDown per l’inclusione lavorativa delle persone con la Sindrome di Down. Il cantautore ha raccolto la sfida e ha prestato la sua voce per l’iniziativa Condividi:

In occasione della Giornata Mondiale sulla Sindrome di Down, il prossimo 21 marzo, Sting presterà la voce per “The Hiring Chain”. L’iniziativa è nata per sensibilizzare i datori di lavoro ad assumere una persona con la Sindrome di Down. Non è solo un modo per cambiare la vita del diretto interessato ma è anche un modo per dare vita a un circolo virtuoso che può generare nuove opportunità per tutti. Con questi intenti CoorDown- Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down ha lanciato la campagna internazionale chiamata proprio “The Hiring Chain”.

approfondimento Sting vince il Premio Tenco 2020 L’inclusione è importante e, soprattutto in tempi di pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), scegliere di assumere un lavoratore con la Sindrome di Down è un modo per creare una “reazione a catena” che fa delle pari opportunità il fulcro di un cambiamento di passo nel mondo del lavoro. Sting e CoorDown hanno raccolto la sfida e, andando contro una crisi mondiale senza precedenti, vogliono affermare che l’inclusione lavorativa è un diritto di tutti ma anche un contesto di crescita per la società e per le aziende.

Sting e “The Hiring Chain”, la voce della campagna di CoorDown approfondimento Sting e Zucchero, un duetto e tanta voglia di superare l'isolamento Il brano “The Hiring Chain” è nato a supporto della causa di CoorDown, grazie al lavoro di Diego Perugini e Alessandro Cristofori, musicisti di Sarteano (Siena). I due dopo aver scritto il brano, hanno preso contatti con Sting per chiedere all’ex Police di “prestare” la sua voce per questa nobile causa. La risposta dell’artista è arrivata immediatamente e si è subito detto onorato di partecipare all’iniziativa per una causa così importante. Parlando della nascita di “The Hiring Chain” Diego Perugini e Alessandro Cristofori hanno detto: “Abbiamo scritto una mail a Sting, spiegando lo scopo benefico dell’iniziativa e abbiamo inviato il testo e la musica e lui, dopo qualche giorno, ci ha inviato la traccia della sua voce; perfetta”. Dal canto suo Sting, che non ha esitato un momento a mettersi in gioco per la causa, ha detto: “Sono onorato di partecipare all’iniziativa. Assumendo un ragazzo con la Sindrome di Down tu puoi dare vita ad una catena virtuosa: più gente vede persone con la sindrome di down che lavorano, più loro saranno riconosciuti come bravi dipendenti e altri ancora saranno assunti”.