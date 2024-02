Fantasanremo 2024, i punti della seconda serata: la classifica

Il fantasy game social ha coinvolto sia i 15 cantanti in gara sia i restanti 15 artisti che ieri hanno rivestito i panni di presentatori. Tra Bonus Morandi e twerking, ecco i punteggi collezionati dagli sfidanti

UNA GARA ACCESA Ha esordito Ghali, che ha debuttato nel ruolo di presentatore (+5 punti), una novità assoluta del Festival del 2024. L'artista da lui presentato, Fred De Palma, ha ottenuto 45 punti come primo artista della serata (+10), per l'outfit total black (+10), per la dedica ai genitori seduti in platea (+10), per il dono dei fiori al direttore d'orchestra (+10) e per i ringraziamenti (+5). I La Sad, le creste abbassate per l'occasione e le giacche con retro decorato dall'effigie di un Amadeus punk, hanno conquistato il Bonus Elettra con il twerking (+10). Nek e Renga, da loro presentati, hanno invece fatto i ringraziamenti (+5). Diodato, in veste di presentatore, ha ribadito il messaggio per il cessate il fuoco a Gaza (+10). Dargen D'Amico, che dopo la prima serata del Festival aveva ottenuto il primo posto nella classifica parziale del Fantasanremo, ha fatto di nuovo incetta di punti per la discesa in platea (+15), per il bacio a una persona del pubblico (+10), per i ringraziamenti (+5), per la dichiarazione contro la guerra (+10) e per il Bonus Dargen ottenuto grazie agli occhiali da sole (+5).

IL BONUS MORANDI Mr. Rain, con outfit total black (+10), ha presentato Alfa, che ha non solo sfoggiato un analogo look (+10), ma è anche sceso dalle scale con una scopa per il Bonus Morandi (+18) e ha donato i fiori al direttore d'orchestra (+10). Il Volo ha invece ottenuto 50 punti per il bacio a una persona del pubblico (+10), per l'abbraccio ad Amadeus (+10), per i ringraziamenti (+5), per la discesa in platea (+15) e per l'outfit total black (+10). I bkr44 hanno presentato Gazzelle, che ha sfoggiato un outfit total black (+10) e gli occhiali da sole (+5) ed è stato diretto dal Maestro Enrico Melozzi (+20). Outfit total black (+10) anche per i Santi Francesi, che hanno presentato Emma. La cantante, in analogo look (+10), ha elargito ringraziamenti (+5), ha dedicato il brano al papà scomparso (+10) e ha ribadito gesti per la pace (+10).

INCERTEZZE E MALUS Alessandra Amoroso, in outfit total black (+10) con un dubbio sull'ombelico a vista (forse, +5), ha presentato Mahmood, che in altrettanto look total black (+10) e con probabili pantaloni a zampa (forse, +15), ha ringraziato (+5) alla fine dell'esibizione. Il Tre, vestito di nero (+10) ha presentato BigMama. La cantante ha guadagnato il Bonus Morandi (+18), ha fatto twerking (+10), ha elargito ringraziamenti (+5), ha esternato dichiarazioni contro le discriminazioni (+10) e ha donato i fiori al direttore d'orchestra (+10), ma è anche inciampata sulle scale (-20). Angelina Mango, con i pantaloni a zampa d'elefante (+15), ha presentato i The Kolors. Stash, vestito di nero (+10), ha suonato la chitarra (+10). Il gruppo ha accompagnato l'esibizione con la presenza di ballerini (+10) e ha concluso con i ringraziamenti (+5) all'ospite della serata, il pianista Giovanni Allevi.

IL BONUS MEZZANOTTE Fiorella Mannoia, in pantaloni a zampa (+15), ha presentato Geolier, invece in outfit total black (+10) e con gli occhiali da sole (+5). Il cantante ha poi guadagnato il Bonus Mezzanotte (+5) e ha cantato sulla scalinata dell'Ariston (+10) dove, però, si è anche seduto (-5). Anche Loredana Bertè si è esibita dopo la mezzanotte (+5), e ha inoltre battuto il cinque alla co-conduttrice Giorgia (+10), ha regalato i fiori all'orchestra (+10), ha ringraziato (+5), ha indossato una spilla contro la violenza sulle donne (+10) e ha ricevuto una parziale standing ovation (+10). Maninni, in total black (+10) ha presentato Annalisa in nero (+10), che ha donato i fiori al direttore d'orchestra (+10) e ha ringraziato (+5). I Ricchi e Poveri, vestiti di nero (+10) e con le piume (+10) hanno invece presentato Irama in outfit total black (+10). La maglia trasparente, però, non ha lasciato spazio alla "scapezzolata". I Negramaro in total black (+10) hanno presentato l'ultima cantante in gara (+5), Clara. L'ultima artista della serata (+10) non ha ottenuto il Bonus Una di Notte perché ha iniziato l'esibizione alle 00.58, ma ha collezionato un ombelico a vista (+5), i ringraziamenti (+5) e i fiori al direttore d'orchestra (+10).