Sanremo 2024, conferenza stampa terza serata con Amadeus e Mannino

Quindici cantanti in gara annunciati, come la sera precedente, dai loro colleghi per una sera in veste di presentatori. Ospiti Russell Crowe, Eros Ramazzotti, Gianni Morandi, Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo. Paolo Jannacci e Stefano Massini parleranno dei morti sul lavoro. Gli ascolti restano altissimi

Terza serata al Festival di Sanremo (SEGUI IL LIVE BLOG - LA SCALETTA). Stasera Amadeus sarà affiancato dalla comica siciliana Teresa Mannino. Sul palco si esibiranno 15 cantanti, presentati dagli altri 15 (PAGELLE DELLA SECONDA SERATA). Saliranno sul palco, come ospiti, l'attore Russell Crowe con la sua band, gli attori Sabrina Ferilli ed Edoardo Leo e i cantanti Gianni Morandi (una sorpresa dell'ultimo momento e un grande fan della Mannino) ed Eros Ramazzotti, che festeggerà i 40 anni del debutto al Festival con Terra promessa. Stefano Massini e Paolo Jannacci dedicheranno una canzone ai morti sul lavoro. In Piazza Colombo saliaranno sul palco Paola & Chiara (LE FOTO DELLE SORELLE IEZZI) mentre sulla Costa Smeralda è il momento di Bresh.

TERESA MANNINO ALL'ARISTON PER DIVERTIRSI Amadeus è entusiasta degli ascolti e dell'andamento di questo suo quinto Festival. Ringrazia Giorgia, co-conduttrice per una sera, e sottolinea la bellezza dell'intervento di Giovanni Allevi "che resterà nella storia del festival". Teresa Mannino lo affiancherà questa sera e si è presentata con la consueta ironia: "A essere qui ci pensavo parecchi anni fa poi il desiderio si è smorzato e in quel momento è arrivata la chiamata di Amadeus. Ora che sono nella macchina mi diverto, grazie Ama! Mi sento una scheggia impazzita, non vedo l'ora di essere sul palco anche perché è in diretta e posso dire quello che voglio".

CON LE NUOVE CLASSIFICHE SONO TUTTI (POTENZIALMENTE) SESTI Amadeus ribadisce che è importante esserci al Festival e con le nuove classifiche sono tutti potenzialmente sesti: "La storia insegna che ci sono canzoni che sono esplose nel tempo". Polemiche sulla performace di John Travolta, ritenuta non adeguata: "Era a conoscenza di tutto quello che avrebbe fatto e lo aveva condiviso -commenta Amadeus- e poi Fiorello riesce a far fare cose uniche. Magari sul momento può non aver gradito qualcosa ma non è un problema del Festival, molti si sono divertiti: pensavamo funzionasse da 10, è andata da 8 ma nessun tranello. Personalmente ho trovato tutto molto divertente". Teresa Mannino smorza i toni dicendo che "noi siamo colonia americana e dobbiamo stare zitti come lo siamo su tutto il resto".

LA FORZA DELLE CANZONI

La classifica della seconda sera è stata in parte rivoluzionata rispetto alla prima: "Ci sono la forza delle canzoni, con tre conferme, e il pubblico che ringiovanisce non cambia radicalmente. Ci sono tanti giovani, vedremo che accadrà con la classifica finale. Resto dell'idea che questi due mondi finalmente si stanno incontrando". Esclusa l'ipotesi che Amadeus resti solo come direttore artistico: "Il mio maestro è stato Pippo Baudo ed essere ricordato per solo un decimo di quello che lui ha fatto sarebbe fantastico".