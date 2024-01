Marco Mengoni: "Non riesco più ad innamorarmi, ci sto lavorando"

L'artista di Ronciglione si prepara a salire sul palco di Sanremo 2024, questa volta in qualità di super ospite. Ma nella sua vita non c'è solo il lavoro. C'è anche l'amore o, meglio, la voglia di tornare a provarlo

Marco Mengoni sarà a Sanremo, ma non gareggerà. Vestirà invece i panni del co-conduttore, oltre che quelli del super ospite musicale, in omaggio a una carriera che - dal palco di X Factor - non ha mai subito battute d'arresto.

Intervistato dal Tg1 prima di questa nuova avventura, ha parlato del suo lavoro. Ma anche della sua vita privata, e di quell'amore che non riesce più a provare.

Le "confessioni" di Marco Mengoni

L'intervista a Marco Mengoni è cominciata con un video di Jannik Sinner agli Australian Open. Appassionato di tennis, sport che ha praticato per tutta la vita, Mengoni ha confessato di essersi commosso davanti a quell'incredibile vittoria. Ma, subito, è tornato a parlare di musica. E di chi nella musica è campione. Come Lucio Battisti (FOTO), che l'ha cambiata per sempre. Quanto a lui, dice di essere agitato in vista di Sanremo. Perché esula dalla sua comfort zone, e da ciò che è abituato a fare. Nella sua zona di comfort, invece, c'è un nuovo tour. Che lo porterà negli stadi nel 2025, con debutto al Diego Armando Maradona di Napoli. Ma se la sua vita professionale è fatta di successi, incasellati l'uno dopo l'altro, quella privata è fonte di qualche cruccio. Non riesce più a innamorarsi, Mengoni, e ci sta lavorando con la sua terapeuta. Perché l'amore non arriva? Non perché lavora tanto. O meglio, non solo. "Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione", ha detto. Raccontando di essere un solitario, che viaggia da solo, va al cinema da solo e, nel tempo libero, costruisce mobili e cura le piante.