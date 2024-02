Sanremo 2024, Fiorella Mannoia in gara con Mariposa. FOTO

2/11

L'esordio nello spettacolo è avvenuto nel mondo del cinema e non in quello della musica, come controfigura di Lucia Mannucci nella commedia musicale per la tv Non cantare, spara (1968) e poi di Monica Vitti in diversi film

Sanremo 2024 conferenza stampa, Amadeus: "Se arrivano trattori li faccio salire sul palco"