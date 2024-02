Mannoia sulla proposta del daspo per cantanti che parlano di politica

Il senatore leghista Alessandro Morelli, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha detto circa i cantanti che al Festival parlano di politica: “Sarebbe utile pensare a una sorta di daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica”. La cantante che su "quel palco" ha portato il brano Mariposa ha condiviso su IG le parole di Morelli accompagnate dall'emoji del pagliaccio, con la dida: “Le pernacchie si possono fare?”. Anche Samuele Bersani e Piero Pelù si sono espressi

Dopo la proposta fatta dal senatore leghista Alessandro Morelli, Sottosegretario alla presidenza del Consiglio il quale ha proposto “una sorta di daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica” (dove con “quel palco” si riferisce al palco dell’Ariston, lo scenario del Festival di Sanremo ), stanno arrivando le prime reazioni di alcuni rappresentanti del mondo della musica.

Alessandro Morelli: “Sarebbe utile pensare a una sorta di daspo”



Morelli ha dichiarato che “è vergognoso” che quel palco “venga utilizzato e sfruttato da chi dovrebbe solo cantare e invece fa altro: fa della propaganda politica”.

Dopo tale premessa, ha proseguito l'intervista rilasciata a Libero dicendo: “Gli artisti dovrebbero salire sul palco, fare la loro bella esibizione e andarsene. Faccio notare che oggi non parliamo delle canzoni ma delle posizioni politiche estremiste di alcuni cantanti, quelli che hanno scambiato il palco dell’Ariston con un Circolo Arci qualunque”.



Ma la parte del suo discorso che in queste ore viene presa di mira da alcune voci dello spettacolo italiano è quella che afferma: “Sarebbe utile pensare a una sorta di daspo per chi utilizza quel palco per fini diversi da quelli della musica”, queste le parole del senatore leghista Alessandro Morelli.

La proposta del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, da lui lanciata in occasione dell'intervista a Libero, si riferirebbe a un allontanamento momentaneo dalla RAI. In quel senso quindi “una sorta di daspo” per i cantanti che vanno a Sanremo - e, più in generale, nelle trasmissioni del servizio pubblico - e utilizzano quelle occasioni per esprimere le loro opinioni politiche anziché limitarsi a esibirsi. “Chi fa politica utilizzando il palcoscenico RAI deve stare fuori dalla RAI per un periodo di ‘limbo’”.