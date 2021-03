approfondimento

La scaletta di Sanremo 2021: ospiti e cantanti nella terza serata

“Sono rimasto fermo per tre ore in autostrada, imbottigliato nel traffico per un incidente”, ha raccontato Ibra tra il serio e il faceto. “Dopo tre ore non ne ho potuto più e sono sceso dal Suv. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto un passaggio, per fortuna era milanista...”. Il motociclista ha accettato e anziché dirigersi verso Livorno, sua originaria destinazione, ha deviato e coperto i 60 km verso Sanremo, confidando al calciatore svedese che quella era la prima volta che andava sulle due ruote in autostrada. Nel corso della serata, Ibrahimovic tornerà sul palco per duettare con l'allenatore del Bologna sulle note di “Io Vagabondo” dei Nomadi.