Sanremo 2021, l'omaggio dei Negramaro a Lucio Dalla e Modugno. VIDEO

4 marzo 2021, terza serata del Festival di Sanremo ( SEGUI LA DIRETTA ) ma anche 78° compleanno di Lucio Dalla, una data immortalata in uno dei suoi primi successi portato proprio a Sanremo (in versione censurata) nel 1971. A celebrare il 50° anniversario di uno dei capolavori della musica italiana ci hanno pensato i Negramaro , che hanno aperto la terza serata del Festival con 4/3/1943.

La band di Giuliano Sangiorgi (con una giacca verde in omaggio al look della sua prima apparizione a Sanremo, nel 2005, quando i Negramaro furono eliminati alla prima serata nonostante avessero portato quel gioiello di "Mentre tutto scorre") ha eseguito la versione "semi-originale", cantando nel finale il verso "per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino", ma non il precedente "e ancora che bestemmio e bevo vino". Subito dopo, un classico del loro repertorio: "Meraviglioso" di Domenico Modugno.