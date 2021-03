Avincola con "Goal!" tra le Nuove proposte di Sanremo 2021: il testo

Il giovane cantautore romano presenta a Sanremo il suo brano sulla voglia di riscatto Condividi:

Simone Avincola, in nome d’arte Avincola, è un giovane cantautore romano in gara tra le nuove proposte alla 71°edizione del Festival di Sanremo.

Con la passione per la musica, che si porta dietro fin da ragazzino, Avincola non è un volto totalmente sconosciuto. Ospite fisso di "Edicola Fiore", vanta già diverse apparizioni radiofoniche e televisive tra cui ben due partecipazioni, purtroppo non andate a buon fine, alla fase iniziale del concorso per le Nuove Proposte (Sanremo 2016 e 2020). Il terzo tentativo è però quello giusto e lo racconta nella sua canzone. "Goal! non è un brano sull'amore, ma sulla voglia di riscatto, di mettersi in gioco per vincere le difficoltà", spiega il cantante.

Come succede in una partita di calcio, tutto può cambiare in un attivo e il risultato ribaltarsi. "A un certo punto della propria vita, è bene lasciare la panchina e giocarsi la propria partita". Simone, che ha sempre avuto la passione per la musica, ora si sente finalmente pronto per il grande passo, fare di questa arte il suo lavoro.