Nella stessa intervista ha raccontato di come questo sia il terzo tentativo fatto per arrivare a Sanremo, che alla fine si è dimostrato quello vincente.

“Goal” farà parte del nuovo album “Turisti” non è una canzone che parla d’amore ma di riscatto; così afferma l’artista che sui suoi social ha detto: “GOAL! è la metafora di come tutto possa cambiare in un attimo. Arriva il giorno in cui bisogna lasciarsi la panchina alle spalle e giocare la propria partita. Si può entrare in campo anche al novantesimo minuto e capovolgere il risultato”.

La Roma popolare e la passione per la musica

Nato e cresciuto a Garbatella, il giovane artista non nasconde della sua passione per Antonello Venditti e Stefano Rosso e dell’amore per i quartieri popolari della Capitale.

Avincola si avvicina alla musica da piccolissimo e studia chitarra alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Dopo gli importanti riconoscimenti ricevuti prova la corsa all’Ariston e dopo due tentativi riesce ad entrare in gara tra le Nuove Proposte.

Nella sua vita ha lavorato anche come rider, da quest’esperienza è nata una delle sue canzoni. Parlando di quel lavoro ha detto: “Fino al 2019 ho fatto questo lavoro, anno in cui ho scritto anche la mia canzone "Un rider" con cui ho partecipato alle finali di Sanremo Giovani lo scorso anno. E' stata una canzone verità per cercare di illuminare questo lavoro che spesso vive nell'ombra, è considerato un lavoretto e invece è un lavoro a tutti gli effetti. Devo ammettere che questa professione è stata per me fonte d'ispirazione, perché a volte sei costretto a fermarti e ad ammirare la città, cosa che nella freneticità del quotidiano è difficile fare”.

Avincola dal 2 marzo salirà sul palco dell’Ariston per presentare “Goal!” e si troverà a sfidare le altre Nuove Proposte in gara.

Parlando di cosa verrà dopo Sanremo ha detto: “Io al futuro non ci penso quali mai, sono un po' punk in questo. Credo nel presente e mi conquisto pezzetto dopo pezzetto, giorno dopo giorno. La cosa a cui più tengo nei prossimi mesi, però, è senz'altro l'uscita del mio nuovo album. Spero, infine, che si possa ripartire al più presto con i concerti.