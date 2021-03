Elena Faggi con Che ne so tra le Nuove proposte di Sanremo 2021: testo

Il pezzo è volutamente leggero e “tra le nuvole” proprio come lo sono le prime fasi di innamoramento di cui direttamente parla. “È un viaggio tra le gioie e le paure della prima cotta, quando ti piace qualcuno ma non sai se il sentimento è reciproco e ricambiato” ha spiegato l’artista. “Che ne so, parla di una mia esperienza personale, ma potrebbe raccontare di ognuno di noi”.

Anche se si tratta della sua prima volta all’Ariston, Elena Faggi ( FOTO ) è già un volto conosciuto agli amanti dello spettacolo. Insieme al fratello, ha partecipato nel 2017 al programma di Sky dedicato ai talenti “ Italia’s got talent ”. L’allora giudice Luciana Littizzetto ne rimase tanto colpita da premere il suo Golden Buzz (pulsante d’oro) mandandoli direttamente in finale. I due non hanno vinto, ma l’esperienza ha sicuramente permesso loro di crescere e farsi apprezzare dal pubblico.

Il testo di “Che ne so”

approfondimento

Sanremo Giovani 2021: Elena Faggi sul palco con "Che ne so". FOTO

Questo cielo toglie il fiato

Questo cielo è innamorato

Ma il tramonto dura troppo poco

Mi illudo mentre te ne prendi gioco

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Ma trova un buon pretesto

Per andare via presto

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po'

Forse no

Non lo so

Forse un po'

Forse no

Che ne so

Guarda come perdo tempo

A pensarti ogni momento

Quando molto probabilmente

A te neanche passo per la mente

Fai così

Illudimi

Tanto mi diverto

Sai quanto mi diverto

Confondimi

Convincimi

Fingiti diverso

Innamorato perso

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po'

Forse no

Non lo so

Forse un po'

Forse no

Che ne so

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Forse è vero

Forse è vero che ci spero

Che si avveri quel che mi dicevi ieri

E mi faccio film mentali

Forse troppi, forse vani

Ma è così

Così sarà domani

Dimmi "è così"

Così sarà domani

U-uhu-uhu-uhu-uhuuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuuuhuu

U-uhu-uhu-uhu-uhuhuu

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

Forse un po'

Forse no

Non lo so

Forse un po'

Forse no

Che ne so