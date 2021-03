3/8

In occasione della finale di Italia’s Got Talent i due fratelli si sono esibiti nel brano inedito Could be forever pubblicato nel 2018. Nonostante non siano riusciti a vincere l’edizione, Elena e Francesco hanno ricevuto comunque un discreto successo. In occasione del lockdown i due hanno collaborato in modo intenso riuscendo a sfornare tre brani: Come volo, Solo un brutto sogno e Il sole in un foglio. Immagine tratta dal profilo Instagram @elenafaggi

L'account Instagram ufficiale di Elena Faggi