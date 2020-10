Laura Pausini annuncia il nuovo singolo "Io Sì (Seen)"

La cantautrice presenta la collaborazione con Diane Warren per “Io Sì (Seen)”, brano che verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards

Con un lungo post sui social, Laura Pausini ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Io Sì (Seen)”. L’artista ha espresso tutta la sua felicità su Instagram soprattutto per la collaborazione con Diane Warren, autrice del brano. La compositrice statunitense ha vinto 1 Grammy Award, 1 Emmy Award e 1 Golden Globe in carriera, oltre ad aver ricevuto 11 nomination agli Oscar. Proprio “Io Sì (Seen)” verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Tra i brani più famosi scritti da Diane Warren si ricordano “Because You Loved Me” di Céline Dion, “Un-Break My Heart” di Tony Braxton, “I Don't Want to Miss a Thing” degli Aerosmith e “There You'll Be” di Faith Hill.

Le parole di Laura Pausini approfondimento Laura Pausini, le frasi più belle delle sue canzoni Laura Pausini ha spiegato ai fan com’è nata la collaborazione: “Sono rimasta affascinata da questa canzone che Diane ha voluto cucirmi addosso e dal film di Edoardo Ponti con la meravigliosa Sofia Loren che torna finalmente sulle scene, sia per la trama che per il messaggio che porta. Lo vedrete presto anche voi”. La cantautrice si è poi soffermata sulla carriera dell’attrice esprimendo tutto il suo entusiasmo: “Sofia è una icona della cultura e della storia del cinema e sono orgogliosa di accompagnare questo progetto con la mia voce. Nelle prossime settimane vi racconterò qualcosa in più, ma non potevo tenere per me una notizia così emozionante”.