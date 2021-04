Al via Sky Cinema Oscar

approfondimento

Oscar 2021, la lista completa delle nomination

Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e in occasione della93ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale ai film premiati con l’ambita statuetta. Per due settimane, da sabato 17 a venerdì 30 aprile, Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar®. Una programmazione speciale con oltre 100 film – disponibili anche on demand su Sky e NOW in una collezione dedicata – farà da cornice all’attesissima Notte degli Oscar® 2021, trasmessa in diretta la notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile, a partire dalle 00:15 fino all’alba su Sky Cinema Oscar® e in streaming su NOW.

