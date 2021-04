La regista cinese è la prima asiatica e seconda donna dopo Kathryn Bigelow a vincere l'Oscar per la miglior regia, il suo Nomadland batte tutti: è il miglior film Condividi:

Le parole di Chloé Zhao La numero 93 è stata una cerimonia diversa, nei modi, nei tempi, inusuale anche per noi che abbiamo potuto partecipare da remoto alle zoom room, dove i vincitori con la statuetta dorata in mano rispondono alle prime domande dei giornalisti accreditati. Chloé Zhao in un misto di semplicità e fierezza (non ostentata) si dice fortunata e aggiunge: ”Se questa vittoria significa più persone che possono vivere i propri sogni allora ne sono grata”.

E come se i due Oscar non bastassero anche la protagonista del suo film Frances McDormand, che entra a gamba tesa durante le interviste per riappropriarsi del proprio premio (immaginiamo uno scambio) è la miglior attrice. L'Italia rimane a bocca asciutta, nessun riconoscimento a Pinocchio né a Laura Pausini, candidata per la miglior canzone originale, la collega H.E.R ha la meglio… La voce di Fight for you" per il film "Judas and the Black Messiah" dal backstage fa sapere: "Non posso immaginare un momento migliore per ricevere questo premio. Sono felice di essere qui agli Oscar, felice di aver fatto parte di un film importante".