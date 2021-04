Oscar 2021, il discorso di Frances McDormand: "Tornate al cinema"

L'attrice è salita sul palco per ricevere il premio come miglior film a "Nomadland" insieme alla regista Chloé Zhao: "Guardatelo sul più grande schermo possibile", ha detto. Molto stringato invece il discorso quando ha ricevuto la statuetta come miglior attrice protagonista: "A me lavorare piace, grazie"

"Per favore guardate il nostro film sullo schermo più grande possibile e portate tutti quelli che conoscete a vedere tutti i film premiati quest'anno. Tornate al cinema". Frances McDormand ha suggellato così, dal palco della Union Station di Los Angeles, la vittoria di "Nomadland" del premio Oscar come miglior film. Poi un curioso siparietto quando si è messa a ululare "come i nostri lupi". Premiata anche come miglior attrice per la terza volta in carriera, dopo "Fargo" e "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", McDormand si è limitata a un discorso molto stringato: "A me lavorare piace, grazie per questo premio" (LIVEBLOG - TUTTI I VINCITORI - LE FOTO DEL RED CARPET).