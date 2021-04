Oscar 2021: la lista completa con tutti i vincitori. IN AGGIORNAMENTO

La notte degli Oscar è arrivata al suo momento clou: quella dell'annuncio dei premi. Due mesi dopo la data prevista e con una serie di misure di prevenzione per il Covid. A differenza di quanto non sia avvenuto con il Bafta o i Golden Globes, l'Academy ha voluto che i nominati partecipassero tutti in presenza, tra il Dolby Theatre, Union Station e altri hub a Londra e Parigi. Nessun presentatore fisso, ma una serie di star si alternano per premiare i colleghi, da Brad Pitt a Harrison Ford. Ecco la lista di tutti i premiati (SEGUI LA DIRETTA CON IL NOSTRO LIVEBLOG - LE FOTO DEL RED CARPET - VAI ALLO SPECIALE OSCAR).