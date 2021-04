"Minari", la scheda del film di Lee Isaac Chung candidato all'Oscar

approfondimento

Minari, il film candidato all'Oscar arriva in prima tv su Sky Cinema

Sinossi

Tutto ha inizio quando Jacob, immigrato coreano, trascina la sua famiglia dalla California all'Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati Uniti degli anni '80. Sebbene Jacob veda l'Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento in un fazzoletto di terra nell'isolata regione dell'Ozark. L'arrivo dalla Corea della nonna, donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino David e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell'amore che li unisce.

Cast&Crew

Regia: Lee Isaac Chung

Attori: Alan Kim (David), Yeri Han (Monica), Noel Kate Cho (Anne), Steven Yeun (Jacob), Darryl Cox (Sig. Harlan), Esther Moon (Sig.ra Oh), Ben Hall (Dowsing Dan), Eric Starkey (Randy Boomer), Will Patton (Paul), Youn Yuh-jung (Nonna Soonja), Jacob Wade (Johnnie), Jim Carroll (Frate Roy), Jenny Phagan (Bonnie), Tina Parker (Debbie), Chloe Lee (June), Scott Haze (Billy)

Sceneggiatura: Lee Isaac Chung

Fotografia: Lachlan Milne

Musiche: Emile Mosseri

Montaggio: Harry Yoon

Scenografia: Yong Ok Lee

Costumi: Susanna Song

Produzione: Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Christina Oh per Plan B Entertainment

Distribuzione: Academy Two

Uscita in Italia: 26 aprile 2021

Note

- Produttori esecutivi: Brad Pitt, Steven Yeun.

- Golden Globe 2021 per miglior film in lingua straniera.

- Candidato all'Oscar 2021 per: miglior film, miglior regista, sceneggiatura originale, miglior attore (Steven Yeun), miglior attrice non protagonista (Youn Yuh-Jung), miglior colonna sonora originale.

- Il film è prodotto da Plan B Entertainment, una società di produzione cinematografica fondata da Brad Grey, Brad Pitt e Jennifer Aniston nel 2001. Dal 2006 Brad Pitt è diventato unico proprietario e direttore dello studio. Nel 2013 Plan B ha prodotto 12 anni schiavo del regista Steve McQueen, candidato a 9 premi Oscar e vincitore di tre statuette: miglior film (Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen e Anthony Katagas), miglior attrice non protagonista a Lupita Nyong'o, migliore sceneggiatura non originale a John Ridley.

- Il film sarà distribuito nelle sale italiane da Academy Two il prossimo 26 aprile. Mercoledì 5 maggio alle ore 21.15 verrà trasmesso in prima visione su Sky Cinema 2 (anche in streaming su NOW e disponibile on demand).

- Negli Usa Minari è targato A24, una giovane e già rinomata casa di produzione e distribuzione cinematografica. La sua prima produzione originale, Moonlight di Barry Jenkins, si è aggiudicata nel 2017 tre premi Oscar: miglior film, miglior attore non protagonista, migliore sceneggiatura non originale.

- Sebbene sia una produzione Usa, Minari ha vinto ai Golden Globes quale miglior film straniero, in quanto parlato prevalentemente in coreano: una decisione, quella di inserirlo nella sezione film straniero, che ha sollevato polemiche e accuse di razzismo.

- Al quarto lungometraggio, il regista Lee Isaac Chung è nato il 19 ottobre del 1978 in una piccola fattoria di Lincoln, Arizona – sull’altopiano di Ozark, conosciuto quale location di alcune serie – da genitori sudcoreani.