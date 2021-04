"Nomadland", la scheda del film di Chloé Zhao candidato all'Oscar

La pellicola segue le vicende della sessantenne Fern che, a seguito della perdita non solo del marito, ma anche del lavoro, durante la grande recessione, decide di lasciare la città per attraversare gli Stati Uniti sul suo furgone, incontrando così personaggi stravaganti che, come lei, hanno fatto una scelta di vita che supera le convenzioni sociali tradizionali. La scheda del Cinematografo