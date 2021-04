"Sound of Metal", la scheda del film di Darius Marder candidato all'Oscar

La pellicola racconta la tragica storia di Ruben, un batterista che suona in una band assieme alla sua compagna Lou. Vivono in perenne movimento, nel loro camper, in un tour infinito, estenuante ma che li appaga. Un giorno, Ruben diventa sordo. Inizierà così un percorso complicato e drammatico di presa di coscienza di sé e del futuro che gli aspetta. La scheda del Cinematografo

SINOSSI

Ruben Stone è il batterista del duo Blackgammon: la band è composta da lui e la fidanzata Lou. Sobrio da quattro anni dopo un passato di tossicodipendenza, Ruben dedica tutta la sua vita alla musica. Purtroppo, un giorno inizia a perdere l'udito. Uno specialista avvisa il musicista che questo processo di deterioramento è incessante e lo porterà rapidamente alla completa ipoacusia. Lou spinge Ruben a trasferirsi in una comunità per non udenti, nella speranza che il musicista possa imparare ad adattarsi alla nuova situazione. Da qui inizia una nuova fase del film: la comunità lo accetta così com'è e Ruben deve scegliere tra il suo ritrovato equilibrio e il riscatto della vita che gli apparteneva prima. Ruben, grazie all'handicap che lo ha colpito, è costretto a mettere in discussione la sua identità, il suo passato e quello che sarà il suo futuro.