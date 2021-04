"The Father", la scheda del film di Florian Zeller candidato all'Oscar

Una storia dolente e commovente, dal respiro teatrale, con uno straordinario Anthony Hopkins in nomination a 83 anni. La scheda del Cinematografo

The Father

The Father - Nulla è come sembra

Sinossi

Un uomo, con l'avanzare dell'età, nel tentativo di dare un senso alla sua nuova condizione, inizia a dubitare dei suoi cari, della sua mente e persino di ciò che vede e vive.

Regia: Florian Zeller

Attori: Anthony Hopkins (Anthony) Olivia Colman (Anne), Mark Gatiss (Uomo), Rufus Sewell (Paul), Imogen Poots (Laura), Olivia Williams (Donna), Evie Wray (Lucy), Karen Sampford

Soggetto: dalla pièce teatrale The Father di Florian Zeller

Sceneggiatura: Christopher Hampton, Florian Zeller

Fotografia: Ben Smithard

Montaggio: Yorgos Lamprinos

Scenografia: Peter Francis

Arredamento: Cathy Featherstone

Costumi: Anna Mary Scott Robbins

Produzione: Philippe Carcassonne, Simon Friend, Jean-Louis Livi, David Parfitt, Christophe Spadone per Trademark Films, Cine@, Embankment Films, Film4, Simon Friend Entertainment, Viewfinder

Distribuzione: Bim Distribuzione

Uscita in Italia: Prossimamente 2021

Note

- Candidato ai Golden Globes 2021 per: miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, miglior attore in un film drammatico (Anthony Hopkins), migliore attrice non protagonista (Olivia Colman).

- Candidato all'Oscar 2021 per: miglior film, miglior attore protagonista (Anthony Hopkins), miglior attrice non protagonista (Olivia Colman), miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio e miglior scenografia.

- BAFTA 2021 per: miglior attore protagonista (Anthony Hopkins), miglior sceneggiatura non originale. Era candidato per: miglior film, miglior film britannico, miglior montaggio, miglior scenografia.

- Florian Zeller ha scritto la parte appositamente per Anthony Hopkins. Il personaggio si chiama come l’attore e la data di nascita coincide con la sua (31 dicembre 1937).

- Scritta originariamente in francese, lingua madre di Zeller, l’opera teatrale è stata adattata e tradotta in inglese dal drammaturgo Christopher Hampton, noto anche come sceneggiatore di Espiazione (2007) e Le relazioni pericolose (1988).

- Anthony Hopkins è entrato nella storia dell’Oscar come il più anziano candidato al premio per il miglior attore protagonista. All’età di 83 anni, infatti, ha superato Richard Farnsworth, che aveva 79 anni quando fu nominato nel 2000 per Una storia vera.

- Olivia Colman ha ottenuto la seconda candidatura all’Oscar, dopo averne vinto uno con La favorita (2019). In entrambe le occasioni è stata nominata anche Glenn Close.

- L’aria d’opera citata nel film proviene da I pescatori di perle di Georges Bizet (1863).