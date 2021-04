1/8 ©Kika Press

“Fight For You” dal film “Judas and the Black Messiah” (musiche di H.E.R. e Dernst Emile II; testi di H.E.R. e Tiara Thomas) vince l'Oscar come miglior canzone originale. Canta l'artista statunitense H.E.R., acronimo di “Having Everything Revealed” (Aver svelato tutto).

