L'opera prima di Florian Zeller vince l'Oscar per il miglior attore protagonista e per la miglior sceneggiatura non originale

Anthony Hopkins e Olivia Colman sono i protagonisti dell’emozionante film che vede Florian Zeller debuttare come regista. The Father -Nulla è come sembra è la trasposizione cinematografica dell’omonima opera teatrale. A fronte di 6 nomination, la pellicola ha vinto due premi Oscar: miglior attore protagonista ad Anthony Hopkins e miglior sceneggiatura non originale