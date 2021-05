Una storia struggente ed emozionante. Poche ore fa BiM Distribuzione ha pubblicato il trailer in italiano della pellicola che ha consegnato ad Anthony Hopkins la sua seconda e prestigiosa vittoria agli Academy Awards nella categoria Miglior attore.

The Father - Nulla è come sembra, il trailer

The Father - Nulla è come sembra è la pellicola che ha segnato il debutto alla regia dello scrittore francese Florian Zeller, autore dell’opera dalla quale è tratto il film, vincitore anche nella categoria Migliore sceneggiatura non originale alla novantatreesima edizione degli Academy Awards.

La pellicola racconta la storia di Anthony e sua figlia Anne, interpretata da Olivia Colman, in un labirinto di emozioni e domande che porteranno l’uomo a porsi numerosi quesiti sulla vita.