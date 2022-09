Deadpool 3, Ryan Reynolds: ci sarà Hugh Jackman nei panni di Wolverine

Alcuni ruoli di determinati personaggi nel mondo del cinema sono diventati iconici, tanto da accostare l’attore in questione con il ruolo che ha interpretato. Di casi ce ne sono tantissimi e, tra essi, non possiamo non citare Hugh Jackman divenuto noto soprattutto per aver prestato il volto a Wolverine nella saga degli X-Men. A tal proposito, a distanza di cinque anni, l’attore tornerà a vestire i panni del mutante.

Il messaggio di Ryan Reynolds

Wolverine, però, non tornerà in un film a lui dedicato ma nel terzo capitolo di Deadpool. Quest’ultimo eroe è interpretato da Ryan Reynolds che, attraverso un simpatico video pubblicato su Instagram, ha ufficializzato il ritorno di Hugh Jackman nel ruolo del mutante dalle lame d’acciaio sulle mani. Nel video si vede Ryan Reynolds seduto sul divano parlare della stesura di Deadpool 3, ammettendo però di sentirsi “completamente vuoto”, come se gli mancasse qualcosa per essere pienamente soddisfatto. Improvvisamente, alle sue spalle, passa Hugh Jackman e, cogliendo la palla al balzo, Ryan Reynolds gli chiede: “Hey Hugh, ti va di interpretare Wolverine ancora una volta?”. Mentre Hugh Jackman si dirige al piano superiore della casa risponde “Certo, perché no”, ufficializzando quindi un ritorno che sarà senz’altro gradito ai fan. Al termine del video, viene ricordata la data di uscita della pellicola che è prevista per il 9 giugno 2024. Confermata anche la presenza di Zazie Beetz nei panni di Domino.